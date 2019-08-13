Чистая прибыль OTP Group в России по итогам 2018 года без учета эффекта нового стандарта резервирования МСФО 9 и результатов Touch Bank составила 6,6 млрд рублей, увеличившись на 700 млн по сравнению с 2017 годом. Такие данные приводятся в сообщении российского ОТП Банка.

С учетом новых стандартов резервирования и результатов Touch Bank размер чистой прибыли OTP Group в России составил 3,8 млрд рублей. Так, убыток проекта Touch Bank равнялся 1 млрд рублей, дополнительные резервы, сформированные в рамках МСФО 9 в связи с пересмотром макроэкономического прогноза на 2019—2021 годы, — 1,8 млрд.

Чистые комиссионные доходы российского бизнеса OTP Group выросли по сравнению с 2017 годом на 23% в рублевом выражении и составили 6,3 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель банка приблизился к 149 млрд рублей (плюс 27% год к году), в том числе объем розничных кредитов составил 132 млрд (также плюс 27%), корпоративных — 16,2 млрд (плюс 31%), следует из релиза. «Рабочий кредитный портфель в рублевом выражении увеличился на 30% и составил 129 млрд рублей», — добавляют в ОТП Банке.

«В сегменте POS-кредитования мы росли темпами, опережающими рынок. Это стало возможным, в числе прочего, за счет существенного расширения нашей партнерской сети и развития онлайн-кредитования. Портфель кредитов наличными также продемонстрировал уверенный рост в 46%», — отмечает президент ОТП Банка Илья Чижевский.

Доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, уменьшилась с 15,8% до 13,4%.

Портфель розничных депозитов (включая малый бизнес) вырос на 15% до 74,4 млрд рублей, корпоративных депозитов — на 21% до 19,3 млрд.

Показатель достаточности капитала (норматив Банка России Н1.0) по состоянию на 1 января 2019 года составил 15%.



Комментируя финрезультаты 2018 года, Чижевский также упомянул, что 2019 год — дважды юбилейный для банка: ОТП Банк отмечает 25-летие на российском рынке, а выступающая его акционером OTP Group — 70 лет со дня основания. «На ближайшие годы у нас большие планы в части развития диджитализации, универсализации и клиентоориентированности», — заключил глава ОТП Банка.