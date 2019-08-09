Дефицит американского бюджета за 10 месяцев 2019 финансового года (начался 1 октября 2018 года) превысил общий показатель за весь прошлый финансовый год, следует из распространенного в понедельник доклада Минфина США.

По итогам прошлого финансового года в США был зафиксирован крупнейший с 2012 года дефицит бюджета — почти 779 млрд долларов. С начала этого финансового года дефицит уже превысил отметку в 866,8 млрд долларов. Таким образом, дефицит бюджета за первые 10 месяцев 2019 финансового года оказался на 27% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а также на 11% превзошел размер дефицита за весь 2018 финансовый год.

С октября по июль доходы федерального бюджета выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года, а расходы при этом увеличились на 8%. Однако введенные американской администрацией пошлины почти вдвое помогли увеличить поступления от таможенных сборов — они составили около 57 млрд долларов.