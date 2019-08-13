Трендовая инфляция в июле2019 года по оценке Центрального банка России снизилась с 5,42% в июне до 5,3%. Об этом сообщается в материалах регулятора.

Регулятор отмечает, что динамика оценок трендовой инфляции указывает на сохранение инфляционного давления на потребительском рынке на уровне, близком к цели по инфляции.

Ранее ЦБ сообщал, что июльская инфляция составила 4,6%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем в июне текущего года. Снижение связано с замедлением роста тарифов на услуги ЖКХ.