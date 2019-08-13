Бывшие собственники крупнейших банков, переданных на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, вернули почти 300 млрд рублей, рассказал в интервью РБК глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Эта сумма возврата за полтора года, ЦБ в следующие пять лет ждет еще около 450 млрд рублей.

«Сумма активов прошлых собственников, которые вернули «Траст» и «Открытие», и возвращенных денег приближается к 300 млрд рублям. Думаю, это достойная работа. Хотя оценивать не нам», — отметил Задорнов.

Так, за 2018 год совокупный объем задолженности, урегулированной «Трастом», составил 230 млрд рублей, заявил в начале этого года его глава Александр Соколов. За первое полугодие 2019 года поступления в «Траст» достигли около 38 млрд рублей. Еще 10 млрд рублей, как рассказал Задорнов, банк непрофильных активов получил от «Открытие Холдинга» — структуры бывших собственников «ФК Открытие».

«Объем долга «Открытие Холдинга» перед «Трастом» сократился: долг продолжает урегулироваться деньгами, акциями, в частности акциями ОВК (Объединенной вагонной компании. — Прим. ред.), которые перешли на баланс «Траста» уже в июле», — сказал банкир.

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал потери регулятора от санации банков через ФКБС в сумму от 750 млрд до 1,4 трлн рублей. По его словам, за следующие пять лет (с 2019 года) с баланса «Траста» будет возвращено 482 млрд рублей. «Основной KPI менеджерской команды «Траста» поставлен набсоветом — это суммарный возврат около 500 миллиардов рублей денежных средств», — уточнил Задорнов. Таким образом, за первое полугодие 2019 года санированные банки вернули почти 50 млрд рублей из этой суммы.

Один из исков, на 289 млрд рублей, подан к бывшим владельцам и топ-менеджерам «Открытия». По словам Задорнова, после подачи иска было урегулировано несколько задолженностей.

По каждому активу, и «Открытие Холдингу», и группе «Сафмар», есть примерные ориентиры по размеру возвращенных активов, отметил Задорнов, уточнив лишь, что у «Сафмара» они довольно значительны. Сейчас «Траст» находится в процессе переговоров о возврате средств с акционерами «Сафмара», рассказал Задорнов.