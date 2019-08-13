Банк «ФК Открытие» понизил ставки по вкладам в рублях. «Надежный» открывается под 5,77—6,97% (ранее — под 5,97—7,16%), «Основной доход» — под 5,57—6,78% (прежде — под 5,77—6,97%), а «Активное пополнение» — под 4,59—6,31% годовых (вместо 4,59—6,41%).

«Свободное управление» оформляется под 4,32—5,7% (до этого — под 4,91—5,7%), а «Открытый» — под 6,17—6,97% годовых (вместо 6,37—7,16%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность «Премиального» составит 5,7—7,1% годовых (ранее — 5,9—7,3%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма всех депозитов — 50 тыс. рублей. Срок — 91, 181, 367 и 730 дней.

Пополнять можно вклады «Активное пополнение» и «Свободное управление».