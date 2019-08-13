Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Русском Трастовом Банке, 12 августа 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков банка с трех его бывших топ-менеджеров в общем размере порядка 5,256 млрд рублей. Об этом во вторник, 13 августа, сообщается на сайте агентства.

Как указано в релизе, ответчиками по иску выступают Михеев С. С., Горская Н. Э. и Малкина О. Г. Напомним, что Сергей Михеев занимал должность председателя правления банка, входил в его совет директоров и выступал ключевым бенефициаром кредитной организации. Оксана Малкина была членом правления банка. Наталья Горская располагала небольшой долей в банке и также, по данным Банки.ру, в свое время входила в правление кредитной организации.

«В ходе конкурсного производства установлено, что председателем правления и членами правления банка совершены действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам), а также действия по реализации рыночной ссудной задолженности по заниженной стоимости, причинившие банку значительный ущерб. Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения бывших руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков», — поясняется в сообщении АСВ.

Лицензия у Русского Трастового Банка была отозвана 16 августа 2016 года. ЦБ пояснял, что при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. При этом за день до отзыва лицензии в банке отмечали , что он «обладает необходимыми ресурсами для выхода из кризисной ситуации», а его акционеры и руководство «изыскивают возможности для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед клиентами и партнерами РТБ».

Арбитражный суд Москвы 2 ноября 2016-го признал финучреждение банкротом .



Позже в том же году ЦБ сообщал о выявленных признаках вывода активов из банка более чем на 3 млрд рублей.

