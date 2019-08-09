В «Союзмультфильме» удивлены тем, что Центробанк выпускает монеты «Бременские музыканты». Компания, обладающая правами на персонажей, намерена обратиться в Банк России с требованием разъяснить ситуацию.

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в интервью «Говорит Москва» отметила, что подобное происходит не впервые.

«Они не могли это выпустить без нашей лицензии. Я удивлена тоже, и это уже не в первый раз происходит. В прошлый раз тоже были монеты «Ну, погоди!» , которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать. У них какая-то собственная политика идет по монетам, свой план выпуска. Я переговорю с ними еще раз сегодня, попытаюсь выяснить, почему так происходит. Но, конечно же, это персонажи студии, и права на этих персонажей студии у нас. Будем делать запрос, потому что сами узнали об этом только что», — отметила она.



Ранее ЦБ сообщил, что выпускает в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация». Монеты выполнены в трех вариантах: серебряная монета номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнении.

В этом году мультфильму «Бременские музыканты» исполняется 50 лет.