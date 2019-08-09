У Центробанка РФ есть лицензии на использование изображений персонажей 14 мультфильмов, снятых студией «Союзмультфильм», для изготовления памятных монет. Это следует из сообщения пресс-службы киностудии, на которое ссылается ТАСС .

Цитируя председателя правления студии Юлиану Слащеву, пресс-служба перечисляет эти мультфильмы: «Бабушкин зонтик», «Балерина на корабле», «Бременские музыканты», «В стране невыученных уроков», «Веселая карусель № 1», «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости», «Времена года», «Девочка и слон», «Дед Мороз и лето», «Капризная принцесса», «Крокодил Гена», «Ну погоди!», «Умка». По словам Слащевой, лицензии выданы сроком на пять лет.

Она напомнила, что в этом году отмечается 50-летие с момента выхода на экраны таких мультфильмов, как «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Крокодил Гена», «Умка», «Бременские музыканты». «Это значимое событие для российской анимации и для многих поколений жителей нашей страны и ближнего зарубежья, в связи с чем киностудия проводит ряд выставочных и праздничных мероприятий», — говорится в сообщении.

Именно в связи с юбилеем мультфильма Центробанк выпустил в понедельник монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация», пояснял регулятор агентству ТАСС, уточняя, что имеется соответствующий лицензионный договор от 27 июля 2018 года с ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» с дополнительным соглашением от 5 апреля 2019 года.

На сайте Центробанка сообщается, что 12 августа выпускаются в обращение серебряная монета номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнении тиражом в 3 тыс., 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно. На трехрублевой монете и 25-рублевой «спецмонете» изображена сцена из мультфильма «Бременские музыканты» в цвете, а на монете в обычном исполнении размещено рельефное изображение этой же сцены.



Комментируя ранее в понедельник выпуск в обращение данных монет, Слащева дала понять в интервью радио «Говорит Москва», что в «Союзмультфильме» удивлены и будут запрашивать разъяснений у ЦБ.