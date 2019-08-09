Периоды обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации не засчитываются в страховой стаж, рассказали «Российской газете» в Пенсионном фонде России (ПФР). В счет страховой пенсии включаются только те периоды, во время которых платятся взносы в ПФР.

«Следует отметить, что в случае если подготовка к профессиональной деятельности совмещалась с трудовой деятельностью, то время такой работы может быть учтено при исчислении страхового стажа. При этом доказательством факта нахождения в трудовых отношениях с организацией могут являться записи в трудовой книжке либо справки организации о зачислении на рабочее место в период прохождения производственной практики или оформлении на работу в период обучения», — уточнили в ПФР.

Кроме того, необходимо документально подтвердить факт получения в указанный период зарплаты, с которой до первого января 1991 года начислялись взносы на государственное социальное страхование.

Также в Трудовом кодексе указано, что работодатель имеет право заключать с человеком, ищущим работу, ученический договор на профессиональное обучение, а с работником — ученический договор на профессиональное обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от работы.

Так, ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором, но она не облагается страховыми взносами, а значит, и время ученичества не засчитывается в страховой стаж, следовательно, и при начислении страховой пенсии.