Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар дешевел на 3 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 2 копейки. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,36 рубля (плюс 8 копеек). Курс евро на 10:11 мск равнялся 73,15 рубля (плюс 5 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, на мировом валютном рынке пока все спокойно.

«Пара евро/доллар пытается удержаться выше 1,12, а доллар пока слабо снижается к основным мировым валютам. На этом фоне, учитывая рейтинговое событие, рубль в паре с долларом попытается уйти под отметку 65. Но для закрепления успеха нужен будет новый позитив, в противном случае во второй половине дня пара рискует вернуться в привычный для последних дней коридор 65—65,5», — пояснял аналитик.