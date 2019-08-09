ВВП России во II квартале 2019 года вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата, опубликованные в понедельник.



«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2019 года относительно соответствующего периода 2018 года, по предварительной оценке, cоставил 100,9%», — отмечается в сообщении.

Ранее ведомство отмечало, что рост ВВП в I квартале 2019-го увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.