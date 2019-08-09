Промсвязьбанк снизил ставки по отдельным программам ипотечного кредитования. Теперь средства на покупку квартиры в новостройке предоставляются под 8,7—10,4% годовых (ранее — 10,6—10,75% годовых). Кредиты на покупку квартиры на вторичном рынке или на приобретение недвижимости под залог имеющегося жилья выдаются под 9,75—10% годовых (прежде 10,4—10,7% годовых).

Оформить кредит на покупку загородной недвижимости можно по ставке 11,3% годовых вместо 11,8% годовых, применявшихся ранее.

Дисконт для зарплатных клиентов банка в зависимости от программы может достигать до 0,9 процентного пункта. Также в банке действуют скидки к ставке при покупке недвижимости у различных категорий партнеров.

«Кроме всего прочего, Промсвязьбанк снизил с 5,2% годовых до 4,65% годовых ставку по «Семейной ипотеке» , зафиксировав самую привлекательную ставку по этой программе на рынке на текущий момент. Следует иметь в виду, что при отказе заемщика от исполнения обязательств по страхованию итоговая ставка вырастет на 5 процентных пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Кредиты предоставляются на сумму до 90% от стоимости залога в зависимости от конкретной программы (не более 30 млн рублей). Срок финансирования может достигать 25 лет. При отказе от комплексного ипотечного страхования взимается надбавка к ставке в размере от 3 до 6 процентных пунктов в зависимости от конкретного предложения.