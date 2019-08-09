Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает рассмотреть идею о введении четырехдневной рабочей неделе без ущерба в оплате труда на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в июне на Международной конференции труда в Женеве, не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.



«ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», — цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елены Косаковской.

Высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. «Исследования, проведенные в этой связи Рострудом и Службой исследований HeadHunter, показали, что сокращение трудовой недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства», — отметили в ФНПР.

Однако в России пока предприятия переходят на сокращенную рабочую неделю в связи с финансовыми трудностями, и это влечет существенное сокращение зарплаты работников, добавили в организации.