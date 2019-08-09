Министерство экономического развития РФ заявило об отсутствии технической рецессии в экономике. Согласно оценке министерства, во II квартале 2019 года ВВП России продемонстрировал положительную динамику в квартальном выражении с исключением сезонного фактора.



«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во втором квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в первом квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — говорится в материалах министерства.

Рост ВВП России во втором полугодии 2019 года может составить 1,6—1,8% в годовом выражении, прогнозирует ведомство, «что позволит выйти на прогнозируемые Минэкономразвития темпы роста около 1,3% по итогам текущего года».

В материалах Минэкономразвития также отмечается, что экономика России восстановит рост в III квартале 2019 года после слабой динамики во II квартале.

Поддержку экономическому росту будут оказывать увеличение расходов федерального бюджета (в том числе в рамках национальных проектов) и реализация эффекта от снижения Банком России ключевой ставки в июне и июле.