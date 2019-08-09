Власти Венесуэлы ставят задачу существенно нарастить добычу нефти в стране, чтобы решить социальные задачи в условиях санкций со стороны США, сообщил президент Николас Мадуро, выступая на митинге против экономической блокады со стороны администрации Дональда Трампа.

Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.

По словам Мадуро, Венесуэла должна ответить на эти санкции наращиванием собственного производства.

«Мы должны создавать собственные источники богатства... повысить эффективность PDVSA, повысить добычу нефти. Если мы достигли (добычи) более чем в 1 миллионов баррелей, то мы должны поставить большую задачу — достичь в конце года добычи в 2 миллиона баррелей (в день — Прим. ред.) нефти — богатства Венесуэлы для его инвестирования в здравоохранение, образование, строительство жилья, в продукты питания», — сказал он.