Теперь клиенты Банка ЗЕНИТ, Спиритбанка, Банка ЗЕНИТ Сочи, и банка «Девон-Кредит» смогут пользоваться банкоматами Альфа-Банка не только для снятия средств, но и для пополнения. Внесение наличных без комиссии возможно в рамках лимитов, размер которых зависит от категории карты и тарифного плана клиента. Лимиты на внесение средств в банкоматах Альфа-Банка составляют максимум 90 тысяч рублей за операцию, 300 тысяч рублей в день и 720 тысяч рублей в месяц.

Услуга доступна по банковским картам платежных систем VISA, MasterCard и МИР.

«Нам важно, чтобы наши клиенты могли управлять своими финансами легко и удобно, — прокомментировал заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин. — Мы постоянно расширяем сеть банкоматов за счет сотрудничества с банками-партнерами. Теперь оперативное управление денежными средствами станет еще проще: в банкоматах Альфа-Банка можно не только снять наличные с карты Банка ЗЕНИТ, но и внести их — и не платить за это комиссию».