МТС Банк, изучив расходы россиян с наступлением дачного сезона 2017, 2018 и 2019 годов на товары для дома, дачи, строительства и ремонта, обнаружил, что за последние два года траты на товары для дома и ремонта выросли в 2,8 раза, а расходы на садоводство уменьшились в пять раз, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Среди основных причин такой разнонаправленной динамики — стабилизация в экономике и ипотечный бум последних лет, увеличивший спрос на товары для дома и ремонта, а также наметившийся отказ населения от ведения приусадебного хозяйства из-за дачной реформы и старения поколения убежденных садоводов», — говорится в релизе банка.

При анализе расходов аналитики МТС Банка обработали данные по платежным операциям клиентов банка в мае-июне 2017—2019 годов в специализированных магазинах бытовых принадлежностей, а также в торговых сетях.

Расходы на товары для дома, ремонта и мебель с 2017 года постоянно растут: в мае-июне 2017 года они составили 136,9 млн рублей, в мае-июне 2018 года — выросли на 57% до 215,3 млн рублей, за тот же период 2019 года — уже на 77% до 380,3 млн рублей. При этом объемы операций стабильно увеличиваются независимо от сезонности.



Самый большой рост показали товары для ремонта и отделки помещений. Расходы на них выросли за рассматриваемый период практически в 5,5 раза: с 43,2 млн рублей в мае-июне 2017 года до 234,9 млн рублей в мае-июне 2019 года. Также почти на 70% вырос и средний чек: в мае-июне 2017 года он составлял 890 рублей, а в аналогичном периоде 2019 года — уже 1 514 рублей.

На втором месте по темпам прироста расходов (+66%) — строительные материалы. В мае-июне 2017 года клиенты МТС Банка потратили на них 109,4 млн рублей, в мае-июне 2018 года уже на 39% больше — 151,5 млн рублей. За аналогичный период этого года темпы прироста расходов год к году в данной категории замедлились до 20%, составив 181,8 млн рублей.

Увеличение сумм в нынешнем сезоне в данной группе товаров аналитики связывают с ростом количества расходных операций, при этом средний чек незначительно снизился.

В мае-июне 2017 года на группу товаров, куда входят садовый инвентарь, саженцы, семена и удобрения, российские потребители потратили 100,9 млн рублей, за аналогичный период 2018 года уже наблюдалось снижение на 23% до 78,1 млн рублей (38 тыс. операций). А в мае-июне 2019 года произошел обвал в 3,6 раза год к году до 21,6 млн рублей (16 тыс. операций).

Также в этой группе товаров заметно снизился средний чек — на 43%. В 2017 году он составлял 2 307 рублей, в 2018 году — 2 060 рублей, а в 2019 году — всего 1 342 рубля.

«Падение продаж садовых принадлежностей вызвано рядом факторов. С 2017 года из-за необходимости оформления документов на земельные участки, роста ставок земельного налога и общих затрат на поддержание дачного хозяйства спрос на садовые и дачные участки упал более, чем на 50%. Часть горожан предпочитает продавать свои дачи, при этом поколение сторонников дачного отдыха стареет, а молодежь предпочитает другой досуг», — поясняют авторы исследования.