Россияне в июле 2019 года за один поход в магазин в среднем тратили 424,54 рубля, что на 1,1% больше, чем в июне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

«В июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 рубля. Это на 4,46 рубля, или на 1,1%, больше, чем в июне», — говорится в сообщении.



Отмечается, что самый большой рост среднего чека в розничной торговле наблюдается в Южном федеральном округе — на 2,7% (413,97 рубля в июле против 403,27 рубля в июне). При этом, по данным ФНС, самый высокий средний чек приходился на Дальний Восток — 543,65 рубля, однако по сравнению с июнем здесь отметили самый низкий рост (0,9%).

Согласно данным ведомства, в России с 2016 года применяются онлайн-кассы, которые передают информацию о каждой покупке в налоговые органы. В пресс-службе пояснили, что ФНС «анализирует реальные сведения о покупках на территории Российской Федерации, а не выборочные данные».