Нормативный документ, регламентирующий оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сейчас находится на регистрации в Минюсте и скоро будет официально опубликован, сообщает «Коммерсант» .

Как рассказали в Банке России, в ближайшее время будет принят нормативный акт, предусматривающий возможность выполнять в СБП платежи в пользу юридических лиц. С юридической точки зрения к реальному запуску платежей с помощью QR-кодов все практически готово.

До конца не ясны тарифы на проведение этих операций, кроме уже обнародованной цифры 0,4% от платежа для отдельных категорий магазинов, а именно одежды, бытовой техники и супермаркетов. При этом, как подчеркнули в ЦБ, «возможность осуществления операций в СБП определяется правилами системы, а не тарифами за операции». Тем более что до конца года в любом случае, как неоднократно заявляли в ЦБ, будет действовать нулевой тариф за платежи через СБП в пользу юрлиц.

На сегодняшний день как минимум три банка прошли сертификацию на работу с QR-кодами в СБП. Так, если у банка «Русский стандарт» есть сертификат только на прием платежей, то Промсвязьбанк и СКБ-банк прошли сертификацию сразу и на прием, и на отправку платежей.

ЦБ и НСПК пока не спешат с запуском платежей юрлицам в рамках СБП. Как стало известно изданию, в презентации технической готовности принимать платежи в баре «Стрелка» должен был участвовать один из банков, сертифицированный на отправку платежей. Но в результате было решено перестраховаться и отложить демонстрацию отправки платежа на более поздний срок. Во время тестирования на «ограниченном количестве клиентов» банки докладывали о готовности всех систем. Но 28 февраля реально смогли в полном объеме запустить переводы только 5 из 12 первых членов СБП, остальные объявили о поэтапном подключении к системе.