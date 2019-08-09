Банк России начал выпуск монет в честь юбилея мультфильма «Бременские музыканты» в соответствии с полученной лицензией, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

Ране председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в интервью «Говорит Москва» сообщила, что Банк России начал выпускать монеты «Бременские музыканты» без лицензии компании «Союзмультфильм», которая обладает правами на данных персонажей, добавив, что «подобное происходит не впервые».

«Изображение персонажей мультипликационного фильма «Бременские музыканты», использованное Банком России при выпуске памятной монеты, размещено на монете в соответствии с лицензионным договором от 27 июля 2018 года, заключенным между Федеральным государственным унитарным предприятием «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» и Центральным банком Российской Федерации, и дополнительным соглашением к указанному договору от 05 апреля 219 года», — говорится в сообщении пресс-службы.