Банк России 12 августа выпускает в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Монеты выполнены в трех вариантах: серебряная монета номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнении.

На оборотной стороне трехрублевой серебряной монеты изображена сцена из мультфильма в цвете, как и на 25-рублевой монете в специальном исполнении. На монете в обычном исполнении расположено рельефное изображение этой же сцены из мультфильма. Везде вверху по окружности имеется надпись: «Бременские музыканты».



Тираж трехрублевых серебряных монет — 3 тыс. штук, 25-рублевых в обычном исполнении — 450 тыс. штук, в специальном исполнении — 50 тыс. штук.