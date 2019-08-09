Банк России разработал проект указания «О правилах наличных расчетов» взамен указания от 7 октября 2013 года № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов». Новый документ опубликован на сайте регулятора.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, он разработан в целях повышения доступности услуг выдачи (возврата) займа, оказываемых участниками микрофинансового рынка. МФО, а также ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные КПК внесены в список исключений из пункта указания, согласно которому «наличные расчеты в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (участники наличных расчетов), участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета», следует из текста самого документа .

«Основные изменения коснутся участников микрофинансового рынка, которым будет предоставлено право расходовать возвращаемые в их кассы займы, уплаченные проценты по займам в целях осуществления операций по выдаче займов (возврату привлеченных займов, уплаты процентов по ним) в пределах лимитов по каждому договору займа, а также лимитов, ограничивающих общий объем наличных расчетов, осуществляемых участниками микрофинансового рынка в течение одного дня», — отмечается в пояснительной записке.

В самом проекте уточняется, что для микрофинансовой организации, а также для ломбарда такой лимит составляет 50 тыс. рублей по одному договору займа и 1 млн рублей в течение одного дня в расчете на МФО, ломбард или их обособленное подразделение.

Для кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных КПК лимит составляет 100 тыс. рублей по одному договору займа и 2 млн рублей в день.



Документ должен вступить в силу через десять дней после того, как будет опубликован официально. Предложения и замечания по проекту принимаются департаментом национальной платежной системы ЦБ до 25 августа 2019 года.

