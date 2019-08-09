Алексей Ермаков, который в 2017 году взял кредит в Юнибанке, работающем в Армении, на 170 млн рублей на покупку доли в местной компании (деньги, согласно материалам дела, он получил на счет в этом же банке), был оштрафован Федеральной налоговой службой (ФНС) на 127,5 млн рублей – 75% от суммы операции: она проходила без участия российского банка, что запрещено валютным законодательством; он обратился в суд, утверждая, что налоговики не оценивали причиненный им ущерб государству, и попросил заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью правонарушения, сообщают «Ведомости» .

Решение об отсутствии общественной опасности будет «формировать пренебрежительное отношение к требованиям валютного законодательства», указала заместитель начальника инспекции Юлия Колтунова в постановлении об административном наказании, Ермаков не доказал, что не мог получить кредит в России, и, даже если бы доказал, все равно это не позволяло ему «совершать противоправные действия»; отклонен был и довод о невозможности зачислить деньги на счет в российском банке — Ермаков «мог и был обязан зачислить полученные» деньги на счет в российском банке, говорится в постановлении инспекции.

Случаев, когда люди сталкиваются с реальными штрафами за валютные нарушения, пока немного, сообщает федеральный чиновник, но в будущем их может стать больше, поэтому необходима либерализация законодательства; для валютного контроля ФНС применяет риск-ориентированный подход, рассказал представитель службы, при проверках нарушения находят в 98% случаев, а отменяется лишь 1% решений по валютным нарушениям.

По словам экспертов, кредиты и займы, выданные в валюте, можно начислить на зарубежные счета, только если они выданы на срок больше двух лет и банк находится в стране – члене ОЭСР или ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), для рублевых кредитов такой возможности нет; в ФАТФ и ОЭСР состоит всего по 36 стран и среди них нет не только Армении, но и популярных у российского бизнеса Кипра, Латвии, Мальты.

Бизнес часто сталкивается с проблемой, как получить деньги на зарубежный счет, не нарушив законодательство, особенно актуальной она стала в последнее время из-за амнистии капитала, деофшоризации и усиления контроля со стороны ФНС, говорят эксперты; валютный контроль мешает деофшоризации, а иногда и вынуждает создавать иностранную компанию – например, внебиржевыми ценными бумагами нельзя торговать, зачисляя выручку на зарубежные счета, и люди вынуждены создавать иностранную структуру, чтобы избежать рисков, еще одно распространенное нарушение – зачисление доходов от сдачи в аренду недвижимости.