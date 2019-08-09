Банк «Ак Барс» снизил ставки по ипотеке. Обновленный диапазон процентных ставок для работников по найму составляет:

9,9—10,5% годовых при покупке строящегося жилья (прежде — 10,3—11% годовых);

9,9—10,9% годовых при приобретении готового жилья (ранее 10,7—11,3% годовых);

9,9% годовых при рефинансировании сторонних ипотечных кредитов (ранее — 10,1% годовых).

Указанные ставки действуют при подключении заемщиком коллективного личного страхования, в противном случае надбавка к ставке составит 1 процентный пункт. Минимальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств клиента от стоимости жилья в зависимости от типа приобретаемой недвижимости. Срок кредитования может достигать 25 лет, а допустимая сумма финансирования варьируется в зависимости от платежеспособности заемщика. Для ИП и собственников бизнеса предусмотрена надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта.

«Для зарплатных клиентов банка и при приобретении недвижимости у партнеров банка действуют скидки к ставке, размер которых может достигать до 0,5 процентного пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.