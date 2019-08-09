В минувшую пятницу рынки шли вниз, так как инвесторы уходили в защитные активы: На фоне торговых волнений и опасений по поводу перспектив роста глобальные рынки в минувшую пятницу вновь снижались. В Европе лидером падения стал рынок Италии (StoxxEuro600 -0,8%) после того как премьер-министр Маттео Сальвини потребовал досрочных выборов. Снижение китайского PPI (-0,3%) за июль оказалось сильнее ожиданий, тогда как рост ИПЦ ускорился, усложняя усилия центробанка Китая контролировать курс юаня. Экономика Великобритании впервые более чем за 6 лет снизилась по итогам второго квартала. Цены на железную руду опустились на 3,4% до $87,61 за одну метрическую тонну, продемонстрировав падение на 17% за неделю. Цены на золото (+0,2% @ $1 503), серебро (+0,5%) и швейцарский франк (+0,2%) выросли, так как инвесторы уходили в защитные активы. В лидерах снижения были акции сырьевых компаний – индекс РТС опустился на 0,4% до 1 289 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,6% до 2 679 пунктов – на фоне вышеуказанных опасений. Курс рубля (-0,4% @ 65,28) ослаб, следуя аналогичному тренду на других развивающихся рынках. Цены на нефть выросли (Brent +2,0% @ 58,53) на фоне попыток Саудовской Аравии поддержать цены, несмотря на слабый спрос.

Российский рынок акций сегодня откроется небольшим повышением, хотя его рост будут сдерживать торговые опасения: Восстановление азиатских рынков сегодня утром должно поддержать российский рынок акций. Хотя мы считаем, что российский рынок откроется незначительным повышением, рост, судя по всему, будет весьма сдержанным, и инвесторы будут уходить в защитные активы, в том числе золото.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Ростелеком приобретет оператора дата центров DataLine; НЕЙТРАЛЬНО

Как сообщает газета “Коммерсант”, Минэкономразвития, Росимущество и Минкомсвязи согласовали сделку Ростелекома (RTKM RX, RTKMP RX; N/R) по покупке ведущего оператора услуг центров обработки данных DataLine. Для целей сделки ООО «ДатаЛайн» оценено в 21 млрд руб. с учетом 4,1 млрд руб. в качестве чистого долга. Хотя информации о структуре оплаты нет, мы считаем, что, скорее всего, это будет покупка за денежные средства в несколько платежей. На наш взгляд, Ростелекому, чтобы профинансировать сделку, потребуется привлечь новые заимствования. Новость, скорее всего, НЕЙТРАЛЬНА для акций компании, так как сейчас инвесторы сосредоточены на структуре сделки по покупке Теле2.

Ростелеком станет доминирующим игроком на рынке услуг по хранению данных. По данным IKS-Consulting, российский рынок услуг по хранению данных вырос на 29% в 2018 г. до 28,5 млрд руб. По данным Cnews, в 2018 г. Ростелеком имел в своем распоряжение самое большое количество стоек (5868), следом шел DataLine (4711) и Linxdatacenter (2020). Таким образом, после закрытия сделки Ростелеком станет лидером этого рынка по количеству стоек с долей рынка 24%. По итогам 2018 г. DataLine лидировала на рынке по выручке (более 7 млрд руб.), занимая почти 25% рынка. Как сообщает газета “Коммерсант” со ссылкой на президента Ростелекома Михаила Осеевского, сообщившего о том, что ФАС одобрила сделку, объединенный бизнес дата-центров Ростелекома достигнет 63 млрд руб.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Senior Analyst)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

АЛРОСА: результаты продаж за июль: НЕГАТИВНО

АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА) представила результаты продаж за июль, которые, как и ожидалось, оказались самыми слабыми за последние три года на фоне сигналов со стороны алмазной отрасли (высокие уровни запасов; недостаток доступных кредитных средств у огранщиков в Индии и сезонный фактор). В июле АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $170,5 млн. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $164,6 млн, бриллиантов − $5,9 млн. АЛРОСА 19 августа представит свои финансовые результаты за 2К19. Мы ожидаем соответствующего снижения выручки и EBITDA. Мы считаем, что новость НЕГАТИВНА для акций АЛРОСы.

Компания указала на целый ряд объективных факторов, объясняющих данное снижение, подчеркнув, что проводимая компанией политика “price over volume” позволяет компании противостоять давлению на рынке. Неопределенность в связи с торговой войной оказывает дополнительное давление на отрасль. По последним данным, ювелирные изделия стали частью торговой войны, которую ведет Дональд Трамп с Китаем. Новые пошлины на товары из Китая, как говорят, должны повлиять на производителей ювелирных изделий в большей степени, чем на алмазодобытчиков. Политические протесты создают опасения в отношении важного для индустрии аукциона в Гонконге. Ослабление китайской валюты до 7/$1 и снижение индийской рупии более чем до 70/$1 увеличивают расходы на закупки алмазов в Китае и Индии. С другой стороны, согласно недавней статистике по объемам чистого импорта сырья в Индию и чистого экспорта бриллиантов из этой страны указывает на постепенное восстановление баланса спроса и предложения на алмазном рынке.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)