Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Московскому Индустриальному Банку кредитный рейтинг «BB+(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Кредитный рейтинг МИнБанка обусловлен удовлетворительной оценкой его бизнес-профиля и слабой достаточностью капитала, критическим риск-профилем и адекватной позицией по ликвидности и фондированию, поясняют аналитики. Дополнительными факторами определения кредитного рейтинга МИнБанка являются умеренная степень системной значимости и сильное влияние государства на его кредитоспособность.

МИнБанк — средний по размеру активов и капитала банк, обладающий широкой филиальной сетью в стране. С января 2019 года банк проходит процедуру санации при поддержке ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Мажоритарным акционером МИнБанка с долей 99,99% акций является Банк России.

В АКРА отмечают, что сильное влияние государства на кредитоспособность банка определяется наличием акционерного и операционного контроля со стороны Банка России при помощи УК ФКБС, выполняющей функции временной администрации по управлению МИнБанком, а также фактами финансовой поддержки банка в форме предоставления как капитала (в июле 2019 года была проведена докапитализация на сумму 128,7 млрд рублей ), так и ликвидности (в I квартале 2019 года в целях обеспечения непрерывности деятельности МИнБанка Банком России были предоставлены средства в размере 40 млрд рублей).

Степень системной значимости банка оценивается как средняя с учетом его ограниченной роли в развитии отдельных отраслей экономики, поддержания уровня жизни населения и формирования бюджетных доходов. Вместе с тем банк занимает достаточно сильные позиции в отдельных регионах в части привлечения средств граждан и МСБ.

«С учетом вышеизложенного при определении финального кредитного рейтинга к уровню оценки собственной кредитоспособности (ОСК) добавляется две ступени», — отмечается в релизе АКРА (сама ОСК находится на уровне «bb-»).

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля МИнБанка определяется средним уровнем занимаемых позиций в российской банковской системе и относительно низкой диверсификацией активов и операционного дохода. В основу стратегии закладывается цель по развитию банка как универсальной кредитной организации, при этом агрессивного роста в каком-либо из направлений бизнеса не планируется. Формирование органов управления осуществляется под контролем ЦБ.

Несмотря на то, что нормативы достаточности капитала в настоящее время выполняются с запасом (после докапитализации МИнБанка норматив Н1.2 составил 15,2% на 1 августа 2019 года), АКРА ожидает, что по мере развития деятельности (восстановления рыночных позиций) банка их значения будут постепенно снижаться. Кроме того, возможно доформирование резервов по кредитному портфелю, что также может негативно повлиять на уровень достаточности капитала. Показатели операционной эффективности, рассчитываемые за последние три года, находятся на низком уровне, что также ограничивает оценку достаточности капитала. Вместе с тем выход МИнБанка на положительный финансовый результат в среднесрочной перспективе, а также повышение эффективности деятельности ввиду изменения бизнес-модели будут благоприятно отражаться на оценке позиции по капиталу.

Критическая оценка риск-профиля обусловлена низким качеством кредитного портфеля ввиду очень высокой доли проблемных кредитов (не менее 50% на 31 марта 2019-го, в том числе с просрочкой более 90 дней — на уровне 3,6%) и значительной концентрацией на крупнейших группах заемщиков (более 25% портфеля, существенная часть связана с экс-акционерами МИнБанка) и высокорискованных отраслях (кредиты сектору строительства и недвижимости составляют около полутора основных капиталов). Повышенный объем вложений в непрофильные активы (около 17% основного капитала) и в дочерние и ассоциированные компании (около 10% основного капитала) также негативно отражается на оценке риск-профиля. Вместе с тем по мере финансового оздоровления банка данные активы будут уходить с его баланса.



В числе прочего в релизе говорится, что позиция банка по ликвидности оценивается как адекватная. На горизонте 12 месяцев ожидается отток ликвидности в размере 40 млрд рублей (14,3% обязательств, привлечены от Банка России для поддержания ликвидности), который, по ожиданиям банка, нивелируется в том числе за счет привлечения средств клиентов.

