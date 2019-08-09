Ставка по ипотечным кредитам на покупку готового и строящегося жилья снизилась до диапазона от 9,4 до 9,9% при условии личного и имущественного страхования, а также при внесении заемщиком первоначального взноса от 20 до 80%.



«На фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ крупные российские банки продолжают понижать ипотечные ставки. «Ак Барс» Банк не остается в стороне и снижает ставки не только по ипотеке, но и потребительским кредитам. При сохранении тенденции к смягчению денежно-кредитной политики банк может продолжить снижение ставок по ипотеке», - Екатерина Макеева, руководитель направления продаж и развития партнерского канала «Ак Барс» Банка.



По программе рефинансирования можно оформить ипотечный кредит по ставке 9,9% годовых.