Россельхозбанк и группа компаний «А101» (входит в пенсионную финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) запустили ипотечную программу с минимальной ставкой 4,5%. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

«Это самая низкая ставка в истории сотрудничества девелопера и банка, а также самая низкая ставка на рынке на сегодняшний день с учетом условий выдачи», — отмечается в сообщении.



Соответствующая программа не предполагает государственной поддержки и доступна любому покупателю. Ставка 4,5% действует при максимальном сроке кредита в пять лет и минимальном первоначальном взносе от 50% от стоимости квартиры, а также при страховании жизни и здоровья. Для первоначального взноса или досрочного погашения кредита можно использовать материнский капитал.

При этом если кредит берется на срок от пяти до 10 лет, но при первоначальном взносе от 50% ставка составит 6,5% годовых, а при взносе от 20% — 6,85%.

На этих условиях можно купить квартиру в жилых комплексах ГК «А101», расположенных в Новомосковском округе Москвы — «Скандинавия», «Испанские кварталы», «Белые ночи» и «Москва А101».

Указанная программа будет особенно выгодна тем, для кого критичен размер переплаты, отмечает коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим. «По сравнению со стандартной средней ставкой на рынке и при прочих равных условиях кредитования наши программы позволяют сэкономить на выплате процентов от 300 тысяч до примерно миллиона рублей в зависимости от стоимости квартиры», — уточняет представитель девелопера.