Сервис «МигКредит» в партнерстве с бюро кредитных историй «Эквифакс кредит сервисиз» предлагают клиентам воспользоваться услугой «Идеальный заемщик». С ее помощью можно не только проверить свою кредитную историю, но и получить рекомендации по ее улучшению, сообщает пресс-служба сервиса.



«В рамках услуги «Идеальный заемщик» клиент в ответ на свой запрос получит исчерпывающую информацию о своем состоянии с точки зрения кредиторов. Она включает в себя портрет заемщика, факторы, которые непосредственно влияют на скоринговый балл, советы по финансовой перспективе, пошаговый план действий по улучшению качества кредитной истории. Например, соизмерять кредитную нагрузку с официальными доходами: желательно, чтобы выплаты по кредитам составляли не более 50% от дохода», — отмечается в релизе.

По словам директора по развитию партнерских продаж «МигКредит» Александра Афанасьева, рекомендации будут подготовлены оперативно и будут носить максимально информативный характер.



«Кредитный рейтинг важен прежде всего потому, что он является одним из факторов, исходя из которых любая финансовая компания принимает решение о кредитовании. Скоринговый балл оценивается по шкале от «очень хороший» до «очень плохой», при котором получить кредит практически невозможно. Но эта оценка не статична, ее можно улучшить и стать более привлекательным для финансового рынка», — пояснил Афанасьев.