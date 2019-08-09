Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка «Креди Агриколь КИБ» на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом.

«Кредитный рейтинг обусловлен высокой вероятностью оказания поддержки со стороны акционера (Credit Agricole CIB). Банк по-прежнему характеризуется высокой оценкой собственной кредитоспособности, поддерживаемой сильным бизнес-профилем, значительным запасом капитала, адекватными риск-профилем и позицией по фондированию и ликвидности», — говорится в релизе агентства.

Адекватная оценка бизнес-профиля обусловлена сильными позициями банка в комплексном обслуживании крупных российских компаний и транснациональных корпораций, работающих в России. Масштабы бизнеса группы в России заметно превышают активы «Креди Агриколь КИБ», поскольку значительная часть кредитных рисков учитывается на балансе материнского банка либо других банков группы. Диверсификация операционного дохода банка снизилась в результате падения доли прочих доходов. Система корпоративного управления и стратегического планирования «Креди Агриколь КИБ» оценивается на высоком уровне, который соответствует лучшим зарубежным практикам.



Качество портфеля на балансе оценивается как высокое (просроченная задолженность отсутствует), а портфель кредитов банкам (7,1% активов) представлен требованиями к банкам с высоким уровнем кредитоспособности. Рыночный риск по производным финансовым инструментам признается невысоким (сделки носят рыночный характер преимущественно в интересах корпоративных клиентов — заемщиков банка).



Показатель дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ) остается положительным в базовом сценарии АКРА, дефицит ликвидности в стрессовом сценарии является минимальным и может быть оперативно закрыт за счет внутригрупповых межбанковских кредитов. Позиция на долгосрочном горизонте также оценивается как сильная: показатель дефицита долгосрочной ликвидности — ПДДЛ — превышает 90%.



«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев. К негативному рейтинговому действию могут привести потеря акционерного или операционного контроля со стороны поддерживающей организации либо группы, а также существенное снижение уровня значимости банка внутри группы.

