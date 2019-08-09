Правительство России одобрило проект федерального закона об отмене обязанности органами государственной власти и местного самоуправления использовать специальный банковский счет при приеме платежей физических лиц. Соответствующее решение опубликовано на сайте Кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 4 и 8 федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в документе.

Отменить обязанность органов государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственных им казенных учреждений на использование специального банковского счета при приеме платежей физических лиц законопроектом предлагается для устранения правовой коллизии между бюджетным законодательством и федеральным законом «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

В соответствии с действующей редакцией этого закона, поставщики для расчетов с платежным агентом при приеме платежей обязаны использовать специальный банковский счет. Но отдельные платежи физических лиц относятся к доходам бюджетов бюджетной системы. Такими платежами, в частности, являются плата за пользование жилым помещением по договору социального найма и договору найма жилого помещения. В этом случае поставщиками выступают органы государственной власти и местного самоуправления.

В настоящий момент Бюджетным кодексом установлено, что поступления, являющиеся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы, должны зачисляться на счета органов Федерального казначейства. Согласно бюджетному законодательству, казенные учреждения осуществляют операции с бюджетными средствами через лицевые счета. На органы государственной власти и местного самоуправления распространяются нормы, установленные для казенных учреждений. Возможность открытия ими других счетов не предусмотрена.