Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «BBB-» до «BBB», изменив прогноз на «стабильный». Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.

«Россия закрепила надежную и последовательную политическую базу, которая обеспечит улучшенную макроэкономическую стабильность, уменьшит влияние волатильности цен на нефть на экономику и поддержит повышение устойчивости к внешним шокам», — говорится в сообщении.

Международное рейтинговое агентство при этом отмечает высокий риск введения против России новых санкций, в том числе направленных на суверенный долг страны. Тем не менее валютные буферы и низкая зависимость от внешнего финансирования позволят РФ адаптироваться к новым ограничительным мерам, считают эксперты Fitch.

«Fitch считает, что риск санкций, включая дальнейшие меры, направленные на суверенный долг, будет оставаться высоким и его трудно предвидеть из-за геополитической напряженности, внутренней политики США и ряда других факторов», — говорится в пресс-релизе агентства.

В то же время Fitch подчеркивает, что «укрепление структуры политики России, низкая зависимость от внешнего финансирования и надежные валютные буферы предоставляют гибкость в адаптации своей стратегии внешнего финансирования к новым санкциям».

В Fitch также отметили, что политика России, подкрепленная более гибким обменным курсом, приверженностью инфляционному таргетированию и разумной бюджетной стратегией, поможет государству справиться с повышенным риском санкций. Тем не менее, угроза «эскалации санкций» отразится на внешнем финансировании России, инвестициях и перспективах роста, пояснили в агентстве.