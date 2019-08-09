Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT . Между тем еще в 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Москва обязалась выплатить 400 млн долларов французским вкладчикам. Однако, по словам депутата, «через 100 с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег» и остаются «потерпевшими». Как подчеркнули опрошенные RT эксперты, с точки зрения международного права вопрос был окончательно закрыт на уровне правительств двух стран, а потому никаких финансовых претензий в отношении Москвы быть не может.

Как отмечается в документе, с текстом которого ознакомился RT, французские граждане присоединились к займам, выданным России для модернизации экономики в XIX веке. Однако впоследствии эти долги были аннулированы советской властью, подчеркивает Франсис Веркамер.

Напомним, в 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. Французские инвесторы в течение трех последующих десятилетий вложили в них около 15 млрд франков (что эквивалентно современным 53 млрд евро). Некоторые вкладчики из Франции даже успели получить прибыль. Однако в 1918 году возглавлявший советское правительство Владимир Ленин подписал Декрет об аннулировании всех государственных внутренних и внешних займов царского и Временного правительств.

Ленин подчеркивал, что готов выплатить долги в обмен на заключение мира и признание советской власти другими странами. Но Франция не приняла такие условия и продолжила поддерживать белогвардейцев. Переговоры возобновились в 1980-е. В 1997 году Москва и Париж все же заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской империи.

Вопрос о возврате вложенных средств французские потомки вкладчиков поднимали и раньше. Так, в июле 2018 года СМИ сообщили о намерении около 400 тыс. французов добиться от России выплат в размере 30 млрд евро по облигациям царских времен. Свои претензии они аргументируют тем, что «Россия давно не банкрот». Однако ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с RT подчеркнул, что вопрос о выплатах России французским держателям облигацией был окончательно решен договором, подписанным двумя государствами в 1997 году.