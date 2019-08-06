На рабочей встрече с Директором Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия Юрием Левашкиным главными темами стали расширение сотрудничества банка «Возрождение» с ТПП Республики. Наталья Шабунина рассказала о действующих программах для предприятий МСБ и финансовых инструментах Банка, в том числе об участии Банка в программе Минэкономразвития России, в рамках которой клиенты могут получить кредиты по ставке не более 8,5%, и в государственной программе Республики Беларусь по стимулированию экспорта промышленных товаров.

В ходе другой встречи с заместителем председателя правительства – Министром финансов Республики Мордовия Алексеем Симоновым обсуждалась вопросы обслуживания предприятий бюджетной сферы в регионе.

Банк «Возрождение» – один из старейших банков российской финансовой системы. С 2018 года входит в крупнейшую финансовую группу ВТБ.