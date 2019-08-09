Суд вынесет приговор группе из 17 жителей Якутии за мошенничество с потребительскими кредитами на сумму около 1,65 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры России.

Трое жителей Нерюнгринского района объединились в организованную группу для совершения мошеннических действий при получении потребкредитов. Для этих целей злоумышленники находили граждан, которые ведут асоциальный образ жизни. Договорившись с ними, злоумышленники брали их паспорта и изготавливали копии документов с вымышленными персональными данными, оставляя при этом фото владельца. Для оформления займов по изготовленным копиям паспортов члены группы привлекали отдельных кредитных специалистов. В период с января 2017 по март 2018 года члены организованной группы совершили 13 преступлений, из которых десять совершены в Нерюнгри и три — в Алдане.

На вырученные денежные средства злоумышленники приобретали бытовую и цифровую технику, которую они перепродавали через Интернет.