Его обвиняли в незаконном выводе из кредитной организации 26 млн рублей.
Ленинский районный суд Ростова оправдал основателя и бывшего гендиректора банка «Кредит Экспресс» Михаила Колмыкова, которого обвиняли в незаконном выводе из кредитной организации 26 млн рублей, сообщает «Коммерсант».
По версии обвинения, господин Колмыков незадолго до увольнения незаконно вывел из банка около 26 млн рублей, оформив три кредита на себя и своих знакомых. Ранее банкир обвинялся в незаконном получении компенсации по неиспользованным отпускам и командировочным расходам, но в ходе судебного следствия было установлено, что выдача себе компенсации за неиспользованные отпуска не противоречили законодательству.
Основным доказательством обвинения стало положение, принятое советом директоров «Кредит Экспресса», в котором были прописаны правила выдачи кредитов всеми отделениями банков. Однако суд установил, что документ был принят задним числом, а подпись председателя совета директоров Владимира Шеина в нем подделана.
В марте прошлого года «Банк России» отозвал лицензию у «Кредит Экспресса» из-за нарушения российского банковского законодательства. В июне банк признали банкротом. Согласно информации, опубликованной на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), временная администрация «Кредит Экспресса» выявила хищения денежных средств под видом выдачи кредитов физическим лицам и заключения договоров уступки прав требования. По версии следствия, учредители и сотрудники банка похищали средства через выдачу фиктивных кредитов 29 физическим лицам. Обвинение в хищении свыше 180 млн рублей и 929 тыс. долларов предъявили акционеру Василию Бойко-Великому, Алле Кабановой и пятерым сотрудникам банка.
Нет комментариев