СМП Банк снизил ставки по ипотеке. Теперь получить кредит в банке на покупку новостройки или готового жилья возможно под 10,5—11% годовых (прежде — 10,9—11,2% годовых). Аналогичный процент будет действовать и при рефинансировании ипотечного кредита, оформленного в стороннем банке, однако, если залогом выступает имеющаяся в собственности клиента недвижимость (не та, на которую был оформлен первоначальный займ), ставка увеличится до 13,5% годовых.

При оформлении ипотеки по двум документам обновленная процентная ставка составит 11,7% годовых (прежде — 12,7% годовых).

Также в банке продолжает действовать акция , в рамках которой кредиты на покупку готового и строящегося жилья, а также на рефинансирование предоставляются по единой ставке — 9,5% годовых. Максимальная сумма кредита может достигать 15 млн рублей в зависимости от региона кредитования. Минимальный первоначальный взнос равен 20%.

«Произошедшие изменения отражают продолжающуюся на рынке тенденцию снижения ставок крупнейшими игроками. Однако установленные банком проценты за пользование кредитом нельзя назвать низкими: на рынке сейчас действует множество аналогичных продуктов с более привлекательными ставками», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Кредиты предоставляются на сумму до 85% от стоимости залога (до 90% при использовании средств материнского (семейного) капитала). При кредитовании без подтверждения дохода предельный размер К/З составляет 60%. Допустимый срок кредитования может составлять от 3 до 25 лет. При отказе заемщика от личного/титульного (если применимо)/личного и титульного страхования ставка увеличится на 2/2/4 процентных пункта. При запрете клиентом уступки прав требования по кредитному договору ставка будет выше на 1 п. п. На момент до перерегистрации ипотеки при рефинансировании надбавка к ставке составит 2 п. п.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и прочее).