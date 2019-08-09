Страны Евразийского экономического союза взяли паузу в 10 дней для того, чтобы оценить предложения по ввозным пошлинам. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.



«Сблизили позиции, взяли паузу в течение 10 дней с тем, чтобы на национальных уровнях проработать предложения, которые возникли», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о решении по пошлинам.

В Киргизии 9 августа проходит заседание Евразийского межправительственного совета. В повестке встречи — вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС.

Приоритетное внимание предполагается уделить формированию общего финансового рынка союза и проработке перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики.

В ходе заседания планируется подписать соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории союза, протокол о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года, а также утвердить концепцию трансграничного информационного обмена в рамках ЕАЭС.