Сбербанк на следующей неделе планирует снизить ставки по ипотеке с государственной поддержкой для семей с детьми. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя банка Александр Ведяхин.



«В конце июня я уже говорил, что Сбербанк находится в плотном контакте с Минфином и обсуждает, как исполнить поручение, которое дал президент России [Владимир Путин] в ходе прямой линии по льготной ипотеке для многодетных, и это решение уже созрело. На следующей неделе мы продолжим снижение ставок, в частности, по ипотечным продуктам с господдержкой», — сказал он.

Так, по ипотеке для семей с детьми ставка составит 5%, от ранее установленной в 6%, уточнил Ведяхин.

Согласно программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми», принятой в конце 2017 года, семьи, воспитывающие детей, могут оформить жилищный кредит под 6% годовых. В июле 2019 года Путин попросил правительство и Банк России мониторить ситуацию с предоставлением ипотеки с субсидированной ставкой.

Согласно нацпроекту «Демография», к концу 2024 года количество активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты семьям с двумя и более детьми по ставке 6% годовых, увеличится в пять раз (сейчас их 46), а правом получения такого кредита воспользуются 187 тыс. семей. По информации Минфина, к настоящему моменту льготную ипотеку получили 15 тыс. семей.

