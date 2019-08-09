Сбербанк работает над сокращением среднего времени проведения трансакции с одной минуты до одной секунды. Об этом ТАСС сообщил директор дивизиона «Трансакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.



«В 2016 году время проведения трансакционной операции от клиента до клиента внутри системы Сбербанка достигало 40 минут. В прошлом году мы провели редизайн этих процессов. Время проведения этих операций внутри системы Сбербанка сейчас не превышает одной минуты. На достигнутом не останавливаемся, наша цель — проводить операции за секунды», — отметил он.

По словам топ-менеджера, в настоящее время Сбербанк проводит тестирование систем для сокращения времени трансакций до одной секунды.

«Скоро большинство трансакций будет проводиться именно в этот срок», — добавил Попов.