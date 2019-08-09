Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала «Ростелеком» выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей за недобросовестную конкуренцию, говорится в заявлении регулятора.

В ноябре 2018 года Комиссия ФАС России признала провайдера цифровых услуг виновным в нарушении закона о защите конкуренции. В рамках маркетинговой акции «Пакет навсегда» компания обещала сохранить плату за услуги в неизменном виде, но через некоторое время повысила тариф в среднем на 40 рублей.

«В июне 2017 года компания увеличила стоимость многих архивных тарифов, в том числе на услуги по обеспечению «Интерактивного телевидения» и «Домашнего интернета» в среднем на 40 рублей, что является существенной суммой для цены такого рода пакетов. В результате Комиссия ведомства приняла решение, что такие действия ответчика нарушают требования закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении ведомства.