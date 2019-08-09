Почта Банк ввел для граждан предпенсионного возраста — женщин от 50 лет и мужчин от 55 лет — особые условия облуживания и бонусы, которые ранее были доступны только пенсионерам, получающим в банке пенсию. Об этом в пятницу объявили в кредитной организации.

Спецпредложение будет действовать в течение девяти месяцев. Если в течение этого времени клиент начнет получать пенсию в Почта Банке, то тариф будет автоматически продлен. Сохранить основные льготы можно будет также при переводе зарплаты в банк; кроме того, они будут действовать для «активных» клиентов, тратящих ежемесячно не менее 10 тыс. рублей по любой карте банка или в приложении «Почта Банк Онлайн», следует из релиза кредитной организации.

Для предпенсионеров и пенсионеров в банке предусмотрено до 6% годовых на остаток по сберегательному счету, снижение ставки по кредиту на 2 процентных пункта, надбавка в 0,25 п. п. к ставке по вкладу, кешбэк в размере 3% при платежах в аптеках, на автозаправках, оплате железнодорожных билетов, бесплатный сервис медицинских, юридических и социальных консультаций «Линия заботы», скидки при заказе лекарств на портале «Мое здоровье», бескомиссионная оплата ЖКУ.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, действующим клиентам достаточно позвонить на горячую линию контактного центра, а новым клиентам необходимо прийти в офис банка и написать заявление о подключении соответствующего тарифа и намерении в будущем перевести свою пенсию в Почта Банк.

В Почта Банке считают, что пенсионеры и граждане предпенсионного возраста — перспективная и интересная категория клиентов для банков. «Они отличаются платежной дисциплиной, грамотным подходом к своему финансовому планированию, имеют стабильный источник дохода. Несмотря на существующие стереотипы восприятия, современные пенсионеры активно осваивают новые финансовые инструменты и технологии, активно пользуются кредитными продуктами, открывают вклады», — подчеркивают в кредитной организации.



«Сегодня в Почта Банке обслуживается около 4 миллионов пенсионеров, а это примерно треть от всей клиентской базы. Пенсионеры составляют 30% от всех вкладчиков Почта Банка и 13% заемщиков банка. Характерно, что средняя сумма вкладов пенсионеров стабильно растет с 2017 года. Порядка 25% клиентов-пенсионеров регулярно используют дистанционные каналы банковского обслуживания», — указывает первый заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгий Горшков.