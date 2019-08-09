Практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«Практически сейчас все разногласия сняты, именно принципиальные. Договоренности достигнуты, теперь предстоит очень большая работа по претворению этих договоренностей в жизнь. Это будет очень непростая работа, связанная с гармонизацией законодательства и много других вещей», — сказал Орешкин журналистам по итогам переговоров премьер-министров России и Белоруссии.

Он отметил, что предстоит работа больших группы специалистов и с российской, и с белорусской стороны по реализации этих договоренностей. «Например, вопрос единого налогового кодекса — вопрос-глыба, который нужно будет сдвинуть», — пояснил Орешкин.

«Мы договорились о том, что сейчас небольшую работу проведем на уровне рабочей группы (по вопросам интеграции. — Прим. ред.), и в какое-то время состоится встреча премьер-министров, которые финализируют те договоренности, которые были достигнуты президентами в Санкт-Петербурге, уже с точки зрения конкретных шагов и действий, которые будут предприняты», — добавил Орешкин.

Он предположил, что решения на уровне глав правительств могут быть финализированы в течение ближайшего месяца, чтобы успеть провести всю необходимо работу к декабрю.



Президенты России и Белоруссии по итогам встречи в июле в Санкт-Петербурге поручили к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по ее выполнению.

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой говорил журналистам, что позиции России и Белоруссии по углублению интеграции в социальной сфере, промышленности, на финансовых рынках очень близки, в то же время обсуждение вопросов энергетики и банковского сектора идет в более сложном режиме.