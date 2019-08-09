ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 10 августа.

Курс доллара повысился на 12,44 копейки, составив 65,2543 рубля (65,1299 рубля на 9 августа). Курс евро снизился на 2,36 копейки, до 73,0196 рубля (73,0432 рубля на 9 августа).

На валютных торгах Московской биржи на 13:08 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 44 копейки и составил 65,48 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 63 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 73,35 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 65,06—65,52 рубля за доллар и 72,79—73,39 рубля за евро.