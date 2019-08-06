Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не смогли добиться консолидированной позиции по временному, до принятия нового закона о переходах, положению дел. Два пенсионных лоббиста, отражающие интересы различных игроков, не достигли соглашения, сообщает «Коммерсант» .

В начале недели Национальная ассоциация НПФ направила письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором заявила, что вопрос о потере гражданами инвестиционного дохода в результате досрочных переходов должен быть решен на законодательном уровне. Ассоциация НПФ (АНПФ) также считает, что фундаментально проблема должна быть решена на законодательном уровне через принятие закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) или же новой версии закона о переходах. Эта СРО на время действия старых норм предлагает участникам рынка принять меморандум, который бы затормозил досрочную смену фондов гражданами.

«Предлагаемый меморандум преследует цель не защиты застрахованных лиц от потери инвестдохода, а цель сохранения базы клиентов фондами, распределяющими на счета людей отрицательную доходность», — заявил президент НАПФ Константин Угрюмов и отметил, что документ «ущемляет права клиентов фондов» и напоминает «картельный сговор».

«Целесообразность решения проблемы досрочных переходов путем добровольных договоренностей между крупнейшими участниками пенсионного рынка была поддержана ЦБ», — заявил президент АНПФ Сергей Беляков. По его словам, соглашение может, во-первых, стать альтернативой регулирования, а во-вторых, оперативно переориентировать НПФ с досрочных переходов на срочные. «Принципы, цели и механизмы изменения практики поведения и ограничения маркетинговых стратегий по стимулированию досрочных переходов, изложенные в меморандуме, согласованы и поддержаны почти всеми крупнейшими фондами, членами обеих СРО», — утверждает он.