Московский Кредитный Банк провел очередное обновление системы дистанционного обслуживания «МКБ Онлайн». Об этом объявили в пятницу в МКБ.

В новой версии добавлена возможность сохранения карт других банков. «Теперь при пополнении карт МКБ не придется вводить данные сторонних карт: можно сохранить карту в приложении и переводить деньги, перетянув одну карту на другую. Реализация этой услуги в пилотном режиме позволила увеличить число межбанковских переводов на 22% с начала августа», — говорится в сообщении.

Кроме того, теперь для любой операции можно проверить МСС-код, который влияет на количество баллов по программе лояльности «МКБ Бонус». Для этого достаточно зайти в выписку и выбрать интересующую операцию.

Также для владельцев смартфонов с операционной системой Аndroid стало доступно добавление карт в Google Pay и Samsung Pay для бесконтактной оплаты прямо из мобильного банка без ввода реквизитов.



В ближайшем будущем в системе «МКБ Онлайн» появится возможность совершать переводы с карты на карту на экране авторизации для владельцев iPhone. Функция необходима, если нужно срочно сделать перевод и нет возможности ввести логин и пароль, а также для людей, которые не являются клиентами МКБ, но хотят воспользоваться его сервисом перевода с карты на карту, поясняют в банке. Для этого нужно зайти в приложение, указать данные своей карты и номер карты получателя.