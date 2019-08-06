Народный банк Китая (Центробанк) в пятницу понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 97 базисных пунктов, до 7,0136 юаня за 1 доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение с 3 апреля 2008 года.

Понижение курса юаня к американской валюте длится уже седьмой рабочий день подряд. Накануне он впервые за 11 лет пробил психологически важную отметку в 7,0 юаня за 1 доллар.

Консенсус-прогноз китайских экономистов на конец года составляет 6,93 юаня за 1 доллар — это значительное снижение по сравнению с прошлым месяцем, когда среднее указанное ими значение составило 6,86.

В понедельник Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе. ЦБ КНР во вторник в своем заявлении сообщил, что решение Соединенных Штатов причислить Китай к валютным манипуляторам необоснованно и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году — опустился на 5,1%.