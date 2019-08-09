Самыми востребованными консьерж-услугами в первой половине 2019 года среди массового сегмента клиентов банков стали медицина, автомобильная помощь и юридические консультации. Это в своем исследовании выяснила консьерж-служба «Этнамед».

На услугу «медицинский консьерж», включающей телемедицинские консультации, подбор клиники и врачей, запись к ним и на обследования или анализы, госпитализацию, поиск нужных лекарств пришлось почти половина обращений — 47% Еще 24% обратившихся воспользовались услугой «автомобильный ассистанс» — эвакуация, выездная техпомощь, аварийный комиссар, поиск автосервиса и запчастей. Помощь юристов для телефонной консультации по различным вопросам потребовалась 14% клиентов.

В целом число обращений за полгода выросло на 14%, а востребованность услуг сред и массового сегмента казалась более чем в шесть раз выше, чем у VIP-клиентов, и продолжает рост.

Премиальный сегмент чаще всего выбирает консьерж услуги, связанные с поездками, организацией досуга и арендой автомобилей. За помощью в покупке авиабилетов и бронировании отелей обращались 49% пользователей подобных программ. Каждый четвертый (24%) VIP-клиент этого сегмента использовал консьерж-сервис для бронирования столика в ресторане или покупки билетов на культурно-развлекательные мероприятия, а каждый седьмой (14%) — для организации трансферов, вызова такси или аренды машины.