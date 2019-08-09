Чистый отток капитала из России (чистое кредитование нерезидентов) за семь месяцев составил 28 млрд долларов, превысив в 1,6 раза показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные комментария ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — июле 2019 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе — июле 2019 года сложилось на уровне 28 млрд долларов США (17,4 млрд долларов США в январе — июле 2018 года) преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов», — говорится в обзоре.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Согласно данным, публиковавшимся ранее, чистый отток капитала за первое полугодие этого года равнялся 27,3 млрд долларов. Таким образом, отдельно в июле отток составил 0,7 млрд долларов.

Профицит счета текущих операций платежного баланса России, по оценке ЦБ, в январе — июле 2019 года составил 51,4 млрд долларов против 56,5 млрд в сопоставимом периоде 2018 года. Такая динамика показателя определялась преимущественно состоянием торгового баланса страны, уточняют в Центробанке и констатируют, что после роста положительного сальдо внешней торговли товарами в I квартале текущего года его величина начиная с апреля складывалась на более низком уровне вследствие замедления темпов снижения импорта по сравнению с экспортом.



«Международные резервы в результате операций выросли на 43,1 млрд долларов США (32,5 млрд долларов США в январе — июле предыдущего года). Основной объем их пополнения обеспечен покупкой валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, а также поступлением средств от размещения суверенных ценных бумаг», — говорится в материале ЦБ.