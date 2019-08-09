В краткосрочной перспективе сохраняется потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок благодаря удешевлению банковского фондирования. Об этом говорится в июльском выпуске комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Снижение ставок по рублевым корпоративным кредитам, наметившееся в апреле, оставалось неустойчивым и неоднородным. Ставки по краткосрочным кредитам в мае продолжали снижаться. В то же время апрельское уменьшение ставок по долгосрочным кредитам было полностью нивелировано их майским ростом.

Снижение розничных ставок в июне было более устойчивым. На ипотечном рынке рублевые кредитные ставки снизились почти на 0,3 процентного пункта; по предварительным данным, продолжалось медленное снижение ставок по долгосрочным автокредитам . Среднерыночная ставка по долгосрочным кредитам населению, достигнувшая локального максимума в мае (в том числе за счет временного снижения доли ипотеки в оборотах рынка), в июне, по предварительным данным, заметно уменьшилась.

«В краткосрочной перспективе сохраняется потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок благодаря удешевлению банковского фондирования. Ожидаемое смягчение условий кредитования до конца 2019 года ряд банков связывают именно с потенциалом дальнейшего снижения кредитных ставок», — указывают в ЦБ.

Относительно показателей кредитования сообщается, что стабилизация качества корпоративного кредитного портфеля создавала условия для расширения банками спектра направлений кредитования и повышения доступности средств для заемщиков. В результате создавались условия для постепенного наращивания корпоративного кредитования. В июне годовые темпы прироста кредитов нефинансовым организациям на конец месяца составили 6,4%, достигнув очередного локального максимума. Заемщики продолжали замещать валютные кредиты рублевыми, а краткосрочные — долгосрочными, однако интенсивность этих процессов в июне несколько уменьшилась.

Наблюдаемый с начала года рост объемов корпоративного кредитования сопровождался восстановлением активности в сегментах рынка, связанных с более высоким уровнем риска (строительство, операции с недвижимостью). «Это может быть одним из факторов отсутствия устойчивого снижения ставок по корпоративным кредитам: восстановление объемов операций в сегментах рынка, отличающихся более высоким уровнем ставок, сдерживает снижение среднерыночных ставок», — отмечают в ЦБ. По мнению регулятора, в краткосрочной перспективе можно предполагать дальнейший рост активности в сегменте корпоративного кредитования.

Тем временем в июне, по данным ЦБ, продолжилось замедление годовых темпов роста розничного кредитования, наметившееся в мае. На начало июля годовые темпы прироста портфеля кредитов населению составили 22,8% (месяцем ранее — 23,3%).

Свой вклад в снижение активности в розничном сегменте кредитного рынка вносили как ипотечные, так и потребительские кредиты. Однако на ипотечном рынке после локального снижения активности в мае вновь отмечалось некоторое оживление. Количество и объем новых кредитов в июне более чем на 10% превысили аналогичные показатели мая. Одним из факторов восстановления активности на ипотечном рынке могло быть удлинение сроков кредитования (в июне 2019 года был достигнут новый исторический максимум сроков ипотечного кредитования — 18 лет), способствующее уменьшению среднемесячного платежа по ипотечному кредиту.

Месячный прирост портфеля потребительских кредитов, уменьшившийся в мае, продолжил сокращение и в июне. При сохранении сложившихся тенденций можно ожидать возобновления роста доли ипотеки на розничном кредитном рынке, полагает регулятор.



«До конца года банки прогнозируют дальнейший рост спроса на розничные кредиты на фоне продолжающегося смягчения их условий. Смягчение условий потребительского кредитования будет сдерживаться готовящимся введением надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика. Введение этих надбавок будет сдерживать чрезмерный рост потребительского кредитования и создавать условия для укрепления позиций ипотеки в розничном сегменте кредитного рынка», — отмечают в ЦБ.

